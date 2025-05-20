Глава палаты: Товарооборот Казахстана со странами СВМДА составил 78 млрд долларов

Товарооборот Казахстана со странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по итогам 2024 года составил 78 млрд долларов США.

Товарооборот Казахстана со странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по итогам 2024 года составил 78 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Палаты международной торговли Казахстана, член правления, руководитель секретариата председателя президиума НПП "Атамекен" Мурат Каримсаков в ходе проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета СВМДА.

По его словам, казахстанское бизнес-сообщество активно взаимодействует с бизнесом стран СВМДА в таких отраслях, как энергетика, новые источники энергии, промышленность, сельское хозяйство, логистика, медицина, образование, IT, туризм и другие сектора экономики.

"Наши торговые отношения постоянно развиваются, объемы экспорта и импорта растут, и реализуются проекты совместного предпринимательства. Наши страны обладают значительными природными ресурсами, стратегическими территориальными преимуществами и высоким технологическим потенциалом, что позволяет нам предложить полный спектр возможностей для вывода продукции промышленной кооперации на глобальные рынки", - заявил М. Каримсаков.