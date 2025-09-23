Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Глава миссии: Азербайджан укрепит свои позиции на европейском рынке

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 12:29
    Глава миссии: Азербайджан укрепит свои позиции на европейском рынке

    В краткосрочной и среднесрочной перспективе Азербайджан обязательно укрепит свои позиции на европейском рынке.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава миссии представительства Организации тюркских государств в Венгрии Балаж Хендрик на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    Он отметил, что при реальной оценке возможностей Среднего коридора он превратится в перспективное направление.

    Хендрик подчеркнул, что большая часть мировых запасов воды используется в сельском хозяйстве, что выдвигает на первый план вопрос управления водными ресурсами. По его словам, водный вопрос носит региональный характер, поскольку реки пересекают границы, и потому водная дипломатия имеет особое значение.

    Он добавил, что для стран без выхода к морю, таких как Венгрия, эффективное управление водой является жизненно важным, а поиск решений для максимально эффективного использования водного и сельскохозяйственного потенциала требует сотрудничества с поставщиками и разработчиками технологий.

