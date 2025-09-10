ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Глава MALBI-trans: Наша цель - увеличить объем европейских грузов на Среднем коридоре - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 10 сентября, 2025
    • 18:37
    Чешская компания MALBI-trans рассматривает возможность создания совместного предприятия в Азербайджане.

    Об этом Report в кулуарах конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку сообщила CEO MALBI-trans Лилиана Крутоног.

    Она напомнила, что недавно компания подписала соглашение о сотрудничестве с румынской Carpatica Feroviar в рамках развития Среднего коридора. Документ предусматривает запуск новых регулярных сервисов.

    "Цель соглашения -  увеличить загрузку порта Констанца. Мы намерены развивать существующие сервисы наших партнеров, которые уже курсируют на данном коридоре, и мы хотим продлить маршруты до порта Констанца, чтобы перевозить как наши грузы, так и грузы партнеров, обеспечив прямое сообщение", - отметила Л. Крутоног.

    По ее словам, компания получила несколько предложений о создании совместного предприятия с азербайджанской стороной.

    "Сейчас мы хотим все тщательно взвесить, возможно, примем положительное решение. Это первый шаг. Второй шаг - активные переговоры с новыми участниками форума: в этом году здесь много новых компаний и игроков. В том числе несколько казахстанских компаний выразили интерес к сотрудничеству. В целом, наша основная цель - максимально увеличить объем европейских грузов на Среднем коридоре. Это то, над чем мы работаем. Находясь в Европе, мы, конечно, занимаемся импортом из Китая, но приоритет - это экспорт европейской продукции в Китай, Казахстан и страны Центральной Азии через Средний коридор", - добавила глава MALBI-trans.

