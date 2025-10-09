Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

Азербайджан должен определить приоритетные направления в развитии халяльной индустрии.

Об этом в беседе с корреспондентом Report заявил генеральный директор Малазийской корпорации развития халяль Хайрол Ариффеин Сахари.

По его словам, халяль – это не отдельная отрасль промышленности, а "ценностное предложение". "Правительство Азербайджана должно решить, каким секторам отдать приоритет в рамках халяльной индустрии. Например, в Малайзии основное внимание уделяется продуктам из пальмового масла, продуктам питания и напиткам, косметике, средствам личной гигиены и фармацевтике. В Азербайджане также необходимо определить потенциальные направления, такие как продовольственный сектор, рыболовство и другие подходящие отрасли", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что возглавляемая им корпорация тесно сотрудничает с Исламским банком развития. "Мы представили проект "Глобальный отчет по экономике халяльной экосистемы". С помощью этого проекта оценивается текущее состояние халяльной экосистемы в каждой стране. То есть, в каких секторах можно укрепить экономику посредством ценностного предложения халяль, и как халяль может стать новым источником экономического роста для правительства", - отметил Сахари.

Он считает, что Азербайджан – страна, богатая природными ресурсами и сельскохозяйственными возможностями, что повышает его потенциал в халяльном секторе. Поэтому Малайзия заинтересована в создании торгово-инвестиционных возможностей в сфере халяль в этом регионе.

Касаясь возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в этой области, Сахари сообщил: "Очень немногие халяльные компании из Малайзии инвестируют в Азербайджан. Но начинать никогда не поздно. Поэтому Малайзия присоединилась к Халяльному бизнес-форуму и намерена изучить возможности, предоставляемые правительством Азербайджана, и поделиться своим опытом. Мы готовы предложить услуги по обучению, консультированию и консалтингу в сфере халяль".