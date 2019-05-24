Глава ГТК прокомментировал задержку грузов на терминалах карго - ЭКСКЛЮЗИВ

Таможенные проверки на терминалах карго осуществляются в обычном режиме, плотности не наблюдается.

Об этом рассказал Report председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев, комментируя заявления карго компаний о задержках грузов на терминалах карго якобы из-за таможенных проверок.

По словам С.Мехтиева, с начала этого года вступили в силу новые правила единого учета таможенными и налоговыми органами: "Месяц назад начался процесс декларирования товаров предпринимателями на свое имя. В связи с этим может возникнуть небольшая плотность, так как предприниматели еще не готовы к этому. В целом, в размере таможенных пошлин или налогах, а также процессе таможенного контроля не произошло никаких изменений".

Напомним, что в последние дни наблюдаются задержки с доставкой грузов в Азербайджан из других стран. Некоторые карго компании предупредили клиентов, что задержки связаны с таможенными проверками на терминалах карго.