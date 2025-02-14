Генсек ОТГ призвал бизнесменов увеличивать инвестиции в региональные проекты

12:25

Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCI) сегодня подпишут Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на информационной встрече для бизнес-лидеров в Баку.

По его словам, данный документ институционализирует партнерство между основными экономическими организациями ОТГ и ускорит инвестиции в страны-члены ОТГ.

"Активация Тюркского инвестиционного фонда поддержит малый и средний бизнес, профинансирует ключевые инфраструктурные и экономические проекты, расширит торговые и инвестиционные возможности", - отметил он.

К.Омуралиев добавил, что фонд будет оказывать финансовую поддержку инновационным проектам в сферах промышленности, логистики, энергоэффективности, информационно-коммуникационных технологий и зеленой экономики.

Он призвал бизнесменов из стран ОТГ инвестировать в проекты, которые будут реализованы в регионе: "Объем торговли между членами ОТГ в настоящее время составляет всего 7% от общего экспорта и для увеличения данного показателя необходимо привлекать больше инвестиций".