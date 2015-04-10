General Electric продаст свой портфель недвижимости на 26 млрд. долларов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Компания General Electric близка к заключению сделки по продаже большей части своего портфеля недвижимости, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Всего GE владеет недвижимостью на 30 млрд. долларов. Компания ведет переговоры с частной инвестиционной компанией Blackstone Group LP и банковской компанией Wells Fargo & Co. по распродаже 26 млрд. долларов из портфеля, который включает в себя инвестиции в офисные здания, торговые центры и другую коммерческую недвижимость по всему миру, сообщили WSJ источники, близкие к переговорам.

По их сведениям, о соглашении может быть объявлено уже в пятницу. В случае, если договоренность будет достигнута, она станет одной из самых крупных сделок с недвижимостью за всю историю, отмечает издание.

GE занимается распродажей портфеля недвижимости с начала финансового кризиса. Однако постоянные жалобы инвесторов заставили руководство компании действовать более решительно.

Report отмечает, что на новостях о потенциальной сделке акции General Electric подскочили в четверг на 72 цента до 25,73 долларов. Акции выросли почти на 3% – этот прирост стал крупнейшим с октября 2013 года.