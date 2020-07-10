Гендиректор Сумгайытского технопарка подал в отставку

Гендиректор Сумгайытского технопарка подал в отставку - ЭКСКЛЮЗИВ

Генеральный директор ООО "Сумгайытский технологический парк" (СТП) Эмин Мамедов подал в отставку с занимаемой должности.

Об этом Report сообщил источник в учреждении.

По его словам, заявление об увольнении уже утверждено, и он покинет работу после 15 июля. На место Мамедова назначения пока нет.

Напомним, что в разные годы он работал в британском банке HSBC, Европейском банке реконструкции и развития, а также в ОАО Express Bank.

СТП был создан в 2012 году. Его уставный капитал составляет 225,9 миллиона манатов. Компания является резидентом ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Министерства экономики Азербайджана, а с ноября прошлого года перешла под контроль ООО PASHA Holding.