Гендиректор Делового центра СНГ: Идет активная работа по поставкам сельхоз товаров из Азербайджана в Россию

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан - одна из немногих республик, которая самостоятельно себя ведёт на мировых рынках". Об этом российскому бюро Report заявил генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир Савченко.

По его словам, Азербайджан активно развивает свои технологии, агросектор, туристический кластер и другие сферы.

"Например, Азербайджан создал у себя тренировочную школу по лучшим технологиям в сфере авиации. На их базе учатся и российские, и белорусские лётчики, и многие другие. Азербайджан закупает российские вертолёты для обслуживания своего туристического кластера", - сказал В. Савченко.

Рассказывая о деятельности возглавляемого им Делового центра СНГ, В. Савченко отметил, что идет активная работа по поставкам сельхоз товаров из Азербайджана в Россию.

"Для этого строятся "хабы" или так называемые "сертифицированные склады". Мы организуем вместе с предпринимателями программу, по которой проверенный на территории Азербайджана товар будет упакован, и никто не будет вскрывать его по пути к потребителю. Таким образом будет гарантирована защита и качество продукта", - сказал он.

В. Савченко также отметил возрастающую роль Азербайджана в транзитных грузоперевозках.

"Страна активно участвует в программе железнодорожного строительства и перевозок СНГ, запланированные на 2015-20 годы – это проекты "Шелковый путь" и "Север-Юг". В транспортном коридоре "Север-Юг", который проляжет через ее территорию, Азербайджан принимает самое действенное участие", - сказал В. Савченко.