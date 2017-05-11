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    Ганс Тиммер: Страны региона должны уделять больше внимания сфере ИКТ и торговле

    Всемирный банк: Доля Китая в мировой торговле падает, и это открывает путь для конкуренции другим странам

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Думаю, что предпринимаемые до сих пор шаги для обеспечения экономической стабильности должны быть остановлены. Потому что они уже в прошлом. Сейчас страны региона должны уделять больше внимания сфере ИКТ и торговле".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер.

    По его словам, процессы в Китае играют решающую роль для глобальной торговли: "Доля Китая в мировой торговле падает. Это создает условия для конкуренции Европе и другим странам региона в течение последующих лет".

    Представитель банка отметил, что в ближайшие годы ожидается развитие иных отраслей торговли: "Мы прогнозируем переход от торговли товарами к торговле услугами".

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