    • 23 апреля, 2026
    • 18:09
    Гадир Бабаев рассказал о росте женской занятости в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Уровень занятости женщин в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура демонстрирует устойчивый рост на фоне проводимых восстановительных и реконструкционных работ.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Гадир Бабаев на конференции "Продвижение участия женщин" в Баку.

    По его словам, статистические данные свидетельствуют о значительном присутствии женщин в различных отраслях. В сфере образования их удельный вес составляет более 80%. В высших учебных заведениях этот показатель достигает 60 %, тогда как в учреждениях дошкольного образования он приближается к 100%.

    В области здравоохранения на долю женщин приходится в среднем около 70%. В больницах и прочих медицинских учреждениях региона трудятся порядка 350–400 представительниц женского пола.

    В системе государственной службы и секторе обслуживания женщины занимают приблизительно 30–40 % рабочих мест. В государственных сервисных центрах и органах местной исполнительной власти задействованы от 150 до 200 женщин.

    Карабах Восточный Зангезур Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана Занятость населения
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi həyatında qadınların payı açıqlanıb

