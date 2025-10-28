Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!

Новые абоненты "CityNet TV" теперь могут получить пакет "Digiturk" со специальной скидкой вместе с услугой TV Plus. В рамках кампании подключиться к пакету "CityNet TV Plus + Digiturk" можно всего за 19.99 манат в месяц вместо 26.99 манат.

Благодаря этому экслюзивному предложению для любителей футбола и развлечений, пользователи "CityNet TV" получают возможность одновременно наслаждаться захватывающими спортивными трансляциями и качественным отдыхом.

Абоненты смогут пользоваться этой скидкой в течение одного года (12 месяцев). Предложение действительно для клиентов, подключившихся до 31 декабря 2025 года.

Чтобы воспользоваться специальной скидкой, вы можете связаться по номеру *1177.

В рамках пакета "Digiturk" любители спорта могут смотреть футбольные матчи Турецкой Суперлиги и другие спортивные соревнования в высоком качестве на каналах "BeIN Sports International", "BeIN Sports 2", "BeIN Sports 3" и "BeIN Sports 4". А для любителей развлечений и кино предлагаются популярные каналы, такие как "BeIN Iz", "BeIN Gurme" и "BeIN Movies". Кроме того, каталог VoD, включающий более 1000 фильмов и сериалов различных жанров, предоставляет зрителям доступ к премиальному контенту. На "CityNet TV" вместе с "Digiturk" можно смотреть каналы, такие как "BluTV", "Setanta Sports", "Dizi Channel" и "FilmBox". Кроме того, пользователи могут легко получить доступ к популярным приложениям, таким как "YouTube", "Netflix", "Amazon Prime" и "Spotify", прямо через платформу.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана "CityNet", (торговая марка принадлежит ООО "Uninet"), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. "CityNet" имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО "Uninet" входит в состав "Azerconnect Group", которая является частью "NEQSOL Holding" - группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.