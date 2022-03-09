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Французский производитель поездов Alstom прекращает поставки и инвестиции в РФ

Французский производитель поездов Alstom прекращает поставки и инвестиции в РФ Французский машиностроительный концерн Alstom, занимающийся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявил о приостановке поставок в Россию, а также прекращении всех будущих инвестиции в эту страну.
Бизнес
9 марта 2022 г. 13:23
Французский производитель поездов Alstom прекращает поставки и инвестиции в РФ

Французский машиностроительный концерн Alstom, занимающийся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявил о приостановке поставок в Россию, а также прекращении всех будущих инвестиции в эту страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, компания объяснила данное решение из-за военных действий РФ в Украине.

В заявлении концерна говорится, что внимательно следит за драматической ситуацией, разворачивающейся в Украине. Компания, безусловно, будет соблюдать все применимые санкции и законы и приняла решение приостановить все поставки в РФ… Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в Россию", - сказано в пресс-релизе.

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Версия на английском языке French Alstom suspends deliveries to Russia

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