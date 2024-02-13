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Forbes: Семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США

Forbes: Семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США Династия Уолтон заняла первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых богатых семей США.
Бизнес
13 февраля 2024 г. 05:47
Forbes: Семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США

Династия Уолтон заняла первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых богатых семей США.

Как передает Report, список опубликован на сайте издания.

Как пишет журнал, состояние семьи Уолтон оценивается в $267 млрд. За последнее десятилетие представители династии продали акции Walmart на сумму около $22 млрд, а также пожертвовали $11 млрд. Несмотря на это, семь из них по-прежнему владеют порядка 45% акций розничного гиганта. Вклад в состояние семьи также вносят семь спортивных клубов (включая Los Angeles Rams и Arsenal).

Второе место в рейтинге заняла семья Марс с состоянием в $117 млрд. Династия является владельцем крупнейшей в мире кондитерской компании Mars, базирующейся в Маклине в штате Вирджиния. Компании принадлежат десятки культовых брендов, включая M&Ms, Snickers, рис Ben's Original и корм для собак Pedigree. Отмечается, что в 2022 году ее доход составил $47 млрд.

Замыкает тройку лидеров династия Кох, капитал которой составляет $116 млрд. Чарльз Кох возглавил конгломерат Koch Industries, оцениваемый в $125 млрд (продажи за 2022 год), в 1967 году после смерти своего отца Фреда. Чарльз и Джулия Кох, вдова его брата Дэвида, владеют 42% голосующих акций.

В рейтинг издания также вошли династии Каргилл-Макмиллан ($60,6 млрд), Джонсон ($44,8 млрд, Эдвард Джонсон - основатель Fidelity Investments), Прицкер ($41,6 млрд), Джонсон ($38,5 млрд, Сэмюэл Джонсон - основатель S. C. Johnson), Кэти ($33,6 млрд), Дункан ($30 млрд), Кокс ($26,8 млрд) и другие.

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