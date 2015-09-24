​Forbes: "Лукойл" возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Компания "ЛУКОЙЛ", основным акционером которой является миллиардер Вагит Алекперов, третий год подряд занимает первое место в рейтинге "200 крупнейших частных компаний России".

Как передает Report, список составлен российским изданием Forbes и опубликован на его сайте.

Выручка "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 2014 год составила 4749,2 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял "Сургутнефтегаз" (выручка по МСФО за 2014 год - 890,57 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров ритейлер "Магнит" (763,5 млрд рублей).

В первую десятку также вошли нефтяные компании "Татнефть" и "Башнефть", металлургические "Евраз" и "Норильский никель".