    Фикрет Юсифов: Резкий рост во внешней торговле Армении связан с санкциями против России

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 10:34
    Фикрет Юсифов: Резкий рост во внешней торговле Армении связан с санкциями против России

    Резкий рост внешнеторгового оборота Армении связан с примененными против России санкциями.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения международных экономических исследований "Экономикс" Фикрет Юсифов.

    По его словам, эти вопросы тесно связаны друг с другом, один является причиной, другой – следствием: "Согласно информации, раскрытой Государственным комитетом статистики Армении и международными организациями, за последние 5 лет стоимость внешнеторгового оборота Армении увеличилась в 4,2 раза, достигнув $30,2 млрд с $7,1 млрд. Если в 2021 году Армения импортировала из России товаров всего на $1,8 млрд, то в 2024 году эта цифра увеличилась в 5,1 раза или на $7,4 млрд, составив $9,2 млрд, из которых $6,9 млрд или 75% приходится на долю драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов".

    Армения Россия торговля Фикрет Юсифов
    Fikrət Yusifov: "Ermənistanın xarici ticarətində kəskin artım Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlıdır"
    Fikret Yusifov: Sharp increase in Armenia's foreign trade linked to sanctions against Russia

