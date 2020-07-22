О нас
Report Georgia

Fiat Chrysler и Waymo будут производить беспилотные автомобили

Fiat Chrysler и Waymo будут производить беспилотные автомобили Партнерство FCA и Waymo — очередной удар по компании Aurora, с которой FCA сотрудничала в том, что касается беспилотных технологий
Бизнес
22 июля 2020 г. 14:51
Fiat Chrysler и Waymo будут производить беспилотные автомобили

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Waymo (входит в Alphabet Inc) заключили эксклюзивное соглашение по совместной разработке легких коммерческих беспилотных автомобилей.

Как передает Report, сотрудничество предполагает работу по интеграции беспилотной технологии Waymo Driver в производимые FCA фургоны Ram ProMaster. Более того, компании договорились о том, что FCA выпустит беспилотные Ram Promaster для курьерской службы Waymo Via.

Партнерство FCA и Waymo — очередной удар по компании Aurora, с которой FCA сотрудничала в том, что касается беспилотных технологий, с начала 2019 года. Это уже второй партнер американской компании, контролируемой Amazon и Sequoia, прекративший с ней формальное сотрудничество. Чуть больше года назад Volkswagen прекратил сотрудничество с Aurora в пользу ее конкурента Argo AI.

Нынешнее соглашение не первый опыт партнерства FCA и входящей в Alphabet Waymo. Компании сотрудничают с 2016 года. Впрочем, Waymo сотрудничает и с другими производителями, включая Volvo, Nissan, Renault и Jaguar. При этом для FCA и Volvo Waymo является партнером по созданию беспилотных автомобилей четвертого уровня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fiat Chrysler, Waymo sign deal on self-driving vehicles
Версия на азербайджанском языке Sürücüsüz avtomobil istehsalına dair razılıq əldə edildi
823x150

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
11 июля 2020 г. 13:20
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
11 июля 2020 г. 12:07
396x350

Последние новости

12:27
В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек Социальная защита
12:22
Посольство Азербайджана Молдове о провокациях представителей армянской диаспоры Внешняя политика
12:00
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит Финансы
11:42
Член муниципалитета обвинен в мошенничестве Происшествия
11:41
Украина планирует заключить новое соглашение с Азербайджаном Внешняя политика
11:21
Поставка партии подшипников из Украины в Азербайджан задерживается Бизнес
11:17
ФотоМиссия ВОЗ находится с визитом в Азербайджане для оценки ситуации с COVID-19 Здравоохранение
11:17
ФотоПеревозивший пассажиров из Мингячевира в Баку водитель оштрафован на 3 тыс. манатов Происшествия
11:10
Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок Экология
11:07
​Азербайджанская нефть упала в цене Энергетика
10:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020) Финансы
10:34
В Грузии бывший мэр-азербайджанец примет участие в парламентских выборах Диаспора
10:15
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19 В регионе
10:14
ВС Армении нарушили перемирие 47 раз Нагорно-карабахский конфликт
09:48
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении Внешняя политика
Вся новостная лента