Fiat Chrysler и Waymo будут производить беспилотные автомобили

Партнерство FCA и Waymo — очередной удар по компании Aurora, с которой FCA сотрудничала в том, что касается беспилотных технологий

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Waymo (входит в Alphabet Inc) заключили эксклюзивное соглашение по совместной разработке легких коммерческих беспилотных автомобилей.

Как передает Report, сотрудничество предполагает работу по интеграции беспилотной технологии Waymo Driver в производимые FCA фургоны Ram ProMaster. Более того, компании договорились о том, что FCA выпустит беспилотные Ram Promaster для курьерской службы Waymo Via.

Партнерство FCA и Waymo — очередной удар по компании Aurora, с которой FCA сотрудничала в том, что касается беспилотных технологий, с начала 2019 года. Это уже второй партнер американской компании, контролируемой Amazon и Sequoia, прекративший с ней формальное сотрудничество. Чуть больше года назад Volkswagen прекратил сотрудничество с Aurora в пользу ее конкурента Argo AI.

Нынешнее соглашение не первый опыт партнерства FCA и входящей в Alphabet Waymo. Компании сотрудничают с 2016 года. Впрочем, Waymo сотрудничает и с другими производителями, включая Volvo, Nissan, Renault и Jaguar. При этом для FCA и Volvo Waymo является партнером по созданию беспилотных автомобилей четвертого уровня.