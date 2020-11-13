Fiat Chrysler и Engie EPS создают СП по развитию зарядной инфраструктуры

Окончательная сделка будет подписана до конца текущего года

Fiat Chrysler и Engie EPS, подразделение французской коммунальной компании Engie, специализирующееся на системах хранения энергии и микросетях, планируют создать совместное предприятие, чтобы в полной мере воспользоваться ожидаемым электромобильным бумом.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в совместном заявлении двух компаний. Итальянское подразделение автопроизводителя и Engie EPS подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на создание совместного предприятия в I квартале 2021 года. После публикации MoU акции Engie EPS выросли 12 ноября в 16:25 по Гринвичу на 16,7%..

Главный операционный директор Fiat Chrysler (FCA) по региону EMEA Пьетро Горлье заявил, что в 2025 году в Европе ожидается продажа около 15 млн электрифицированных автомобилей — полностью электрических (EV) и гибридов (PHEV), что составит около 25% от общего числа региональных автопродаж.

«В ближайшие годы рынок услуг [в сфере] электрической мобильности будет стремительно расти», — добавил он.

Новое СП, в котором FCA будет принадлежать незначительное большинство акций, будет предлагать рынку полный спектр продуктов и решений, включая бытовую, деловую и общественную инфраструктуру зарядки, а также «зеленые» энергетические пакеты для владельцев электромобилей по всей Европе.

Генеральный директор Engie EPS Карлальберто Гульельминотти сказал, что в 2025 году потребители будут тратить не менее 5,5 млрд евро (6,5 млрд долларов США) в год на подзарядку EV и PHEV.

«Проблем со спросом не будет», — сказал он.

FCA, которая находится в процессе слияния с французской группой PSA с целью создания четвертого по величине автопроизводителя в мире, в этом году выпустила на рынок компактный электромобиль Fiat 500 и несколько гибридных моделей под брендами Fiat, Jeep и Maserati.

В своем плане на 2018-2022 гг. FCA обязалась инвестировать 9 млрд евро и выпустить около 30 полностью электрических и гибридных моделей.

В прошлом году Fiat Chrysler подписал соглашение с Engie и итальянской коммунальной компанией Enel, призванное обеспечить клиентов точками зарядки PHEV и EV.

«Создаваемое совместное предприятие позволит обеим сторонам проявить еще большую заинтересованность в расширении масштабов сотрудничества и дальнейшей разработке инновационных продуктов и услуг для обеспечения и поддержки плавного перехода к электрической мобильности в Европе», — сказал генеральный директор FCA Майк Мэнли в заявлении.

Ожидается, что окончательная сделка будет подписана до конца текущего года.