Евростат четвертый квартал подряд фиксирует профицит торговли ЕС

Положительное сальдо торгового баланса Евросоюза во втором квартале 2024 года составило €40,4 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса Евросоюза во втором квартале 2024 года составило €40,4 млрд.

Как передает Report , такие данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на Евростат.

Согласно информации, экспорт ЕС в апреле—июне составил €650,7 млрд, а импорт — €610,3 млрд.

Профицит в европейской торговле сохраняется четвертый квартал подряд. Фактически это говорит о преодолении шоков, вызванных российско-украинской войной, указывает агентство.

Отмечается, что после разрыва связей с Россией в европейской торговле больше года фиксировался дефицит, который в пике составлял €155 млрд в третьем квартале 2022 года.

Однако "выпавшие" российские поставки активно стали замещать другие торговые партнеры, диверсификация затронула и европейский экспорт — продукция, ранее направляемая в РФ, теперь поставляется в другие страны.