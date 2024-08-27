Евростат четвертый квартал подряд фиксирует профицит торговли ЕС

Положительное сальдо торгового баланса Евросоюза во втором квартале 2024 года составило €40,4 млрд.
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Согласно информации, экспорт ЕС в апреле—июне составил €650,7 млрд, а импорт — €610,3 млрд.
Профицит в европейской торговле сохраняется четвертый квартал подряд. Фактически это говорит о преодолении шоков, вызванных российско-украинской войной, указывает агентство.
Отмечается, что после разрыва связей с Россией в европейской торговле больше года фиксировался дефицит, который в пике составлял €155 млрд в третьем квартале 2022 года.
Однако "выпавшие" российские поставки активно стали замещать другие торговые партнеры, диверсификация затронула и европейский экспорт — продукция, ранее направляемая в РФ, теперь поставляется в другие страны.