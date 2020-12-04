Европейский лоукост уменьшит стандартную норму ручной клади

Ранее так поступили Ryanair и Wizz Air

Европейский лоукост easyJet с 10 февраля 2021 года уменьшит стандартные габариты ручной клади.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, в авиакомпании это объяснили желанием улучшить пунктуальность и процесс посадки в самолет.

Если сейчас любой пассажир может взять на борт сумку с размерами до 56х45х25 см без ограничений по весу, то новые нормы предусматривают размеры не более 45х36х20 см без ограничения по весу. Такая ручная кладь должна будет размещаться под впереди стоящим креслом.

Один чемодан с прежними габаритами до 56х45х25 см и дополнительно сумку в размерами не более 45х36х20 см смогут проносить на борт и размещать на багажных полках только ограниченное число пассажиров.

К ним будут относиться те, кто купил билеты по дорогому гибкому тарифу FLEXI, или кто оплатил места в носовой части самолета и у аварийных рядов.

В результате easyJet станет последним крупным европейским лоукостом, который уменьшил стандартный размер ручной клади.

Ранее так поступили Ryanair и Wizz Air. Однако последние позволяют проносить в салон вещи большего размера, если заказать услугу приоритетной посадки.

Стандартная норма провоза ручной клади:

- Ryanair: 40х25х20 см, без ограничения по весу;

- Wizz Air: 40х30х20 см, до 10 кг;

- easyJet (новые правила): 45х36х20 см без ограничения по весу.