Европейские компании сокращают тысячи рабочих мест на фоне спада экономики

Сложные экономические условия и стабильно низкий спрос на многие товары вынудили компании по всей Европе заморозить найм новых сотрудников или начать увольнения.

Сложные экономические условия и стабильно низкий спрос на многие товары вынудили компании по всей Европе заморозить найм новых сотрудников или начать увольнения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Норвежский кредитор DNB заявил, что сократит 500 рабочих мест в ближайшие полгода, готовясь к снижению процентных ставок и ужесточению конкуренции. Испанский банк Santander сообщил об увольнении более 1400 сотрудников в своём британском подразделении, а UniCredit подписал соглашение с профсоюзами о 1000 добровольных увольнений и найме 500 новых работников.

Крупнейший в мире поставщик автозапчастей Bosch планирует сократить 3500 рабочих мест к концу 2027 года в своем подразделении компьютерных решений. Французский производитель шин Michelin закроет два завода на западе Франции, что затронет около 1250 сотрудников. Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler, пострадавший от слабого спроса со стороны автомобильных и промышленных клиентов, объявил о планах сократить 4700 рабочих мест и закрыть два завода в Австрии и Великобритании.

Автоконцерн Stellantis намерен закрыть свой завод фургонов Vauxhall на юге Англии, что ставит под угрозу более 1000 рабочих мест. Французский поставщик автозапчастей Valeo планирует сократить около 1000 рабочих мест в Европе, включая закрытие двух предприятий во Франции.

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt объявил о планах уволить 1600 сотрудников в Швеции. Сталелитейное подразделение немецкого конгломерата Thyssenkrupp сообщило о намерении сократить 5000 рабочих мест к 2030 году и еще 6000 - за счет продажи активов.

Французская сеть супермаркетов Auchan планирует сократить более 2000 рабочих мест на фоне падения трафика в своих магазинах. Шведский производитель садового оборудования Husqvarna, пострадавший от ограниченных потребительских расходов, объявил об увольнении около 400 сотрудников. Шведский телеком-оператор Telia планирует сократить около 3000 рабочих мест в 2024 году.

Аэрокосмическая группа Airbus сообщила о планах уволить до 2500 сотрудников в своем подразделении Defence and Space к середине 2026 года. Норвежский производитель нефти, газа и возобновляемой энергии Equinor сокращает 20% персонала в своем подразделении возобновляемой энергетики.

Швейцарская фармацевтическая компания Idorsia объявила об увольнении до 270 сотрудников в рамках реструктуризации. Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует постепенно сократить административный персонал на 20%. Британский производитель упаковки Mondi закроет бумажную фабрику в Болгарии, пострадавшую от пожара, что затронет около 300 рабочих мест.

Немецкий поставщик компонентов для солнечной энергетики SMA Solar сообщил о планах сократить до 1100 рабочих мест по всему миру. Бельгийский производитель химикатов Syensqo уволит 300-350 сотрудников, в основном во Франции, США, Бельгии и Италии.

Финская лесопромышленная группа UPM закроет завод в Германии, что затронет 154 рабочих места, а также, возможно, сократит до 110 рабочих мест в своем подразделении Fibres Finland. Норвежский производитель удобрений Yara объявил, что планируемые изменения производства на заводе Tertre в Бельгии, включая закрытие аммиачного цеха, могут привести к увольнению около 115 рабочих.