Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей на 875 млн евро

BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche оштрафованы за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей

Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей - BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche - на 875 млн евро за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"Еврокомиссия приняла решение наложить штраф общим объемом в 875 млн евро на пять автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей", - сказала она.

"Все пять компаний признали свое участие в картеле и участвуют в урегулировании этой проблемы, - подчеркнула Вестагер. - Компании не имеют права ограничивать конкуренцию, которая обеспечивает достижение лучших технических решений, это противозаконно, поскольку нарушает права потребителей".

Она также уточнила, что Daimler первым предоставил информацию Еврокомиссии о существовании картеля и начал сотрудничать со следствием, поэтому Еврокомиссия предоставила ему иммунитет от штрафных санкций.