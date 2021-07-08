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Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей на 875 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей на 875 млн евро BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche оштрафованы за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей
Бизнес
8 июля 2021 г. 14:03
Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей на 875 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих автопроизводителей - BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche - на 875 млн евро за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"Еврокомиссия приняла решение наложить штраф общим объемом в 875 млн евро на пять автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей", - сказала она.

"Все пять компаний признали свое участие в картеле и участвуют в урегулировании этой проблемы, - подчеркнула Вестагер. - Компании не имеют права ограничивать конкуренцию, которая обеспечивает достижение лучших технических решений, это противозаконно, поскольку нарушает права потребителей".

Она также уточнила, что Daimler первым предоставил информацию Еврокомиссии о существовании картеля и начал сотрудничать со следствием, поэтому Еврокомиссия предоставила ему иммунитет от штрафных санкций.

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Версия на английском языке European Commission fines 5 leading carmakers for 875M euros

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