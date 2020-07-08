О нас
Report Georgia

Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19

Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Речь идет о сделке со швейцарским фармацевтическим концерном Roche и германской фармацевтической фирмой Merck KGaA
Бизнес
8 июля 2020 г. 15:47
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) достигла договоренности с крупными фармацевтическими компаниями о поставке экспериментальных препаратов, которые могут быть использованы для лечения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.  

По его данным, речь, в частности, идет о сделке со швейцарским фармацевтическим концерном Roche и германской фармацевтической фирмой Merck KGaA. Компания Roche, как отметил источник в ЕК, поставит лекарственный препарат RoActemra, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, который был протестирован на пациентах с COVID-19 в сочетании с "Ремдесивиром". В свою очередь фирма Merck KGaA готова предоставить препарат Rebif, использующийся для лечения больных рассеянным склерозом. Причем любое государство, входящее в состав ЕС, подчеркивает Reuters, может приобрести данные препараты.

Вместе с тем детали сделки, как указывает агентство, пока не раскрываются. Представители Roche, Merck KGaA и ЕК не стали комментировать достигнутые договоренности.

Третьего июля Еврокомиссия в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий. Накануне представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия проводит переговоры с американской компанией - разработчиком препарата "Ремдесивир" Gilead Sciences об обеспечении его поставок в Евросоюз в достаточном объеме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане планируется открыть украинское фармпредприятие
ФотоВ Азербайджане планируется открыть украинское фармпредприятие
8 июля 2020 г. 15:08
Минэкономики: На предприятиях следует избегать ротации персонала
Минэкономики: На предприятиях следует избегать ротации персонала
8 июля 2020 г. 13:40
Кыргызстан продлевает срок действия зеленого коридора для иностранцев
Кыргызстан продлевает срок действия "зеленого коридора" для иностранцев
8 июля 2020 г. 12:51
AZAL увеличит число рейсов между Баку и Стамбулом до 4 раз в неделю
AZAL увеличит число рейсов между Баку и Стамбулом до 4 раз в неделю
7 июля 2020 г. 22:28
AZAL открывает продажу на специальные рейсы Баку-Лондон-Баку
AZAL открывает продажу на специальные рейсы Баку-Лондон-Баку
7 июля 2020 г. 21:26
Предприниматели пренебрегают карантинными требованиями
Предприниматели пренебрегают карантинными требованиями
7 июля 2020 г. 16:22
Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы
Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы
7 июля 2020 г. 14:11
Авторынок: продажи падают, число мошенников растет
Авторынок: продажи падают, число мошенников растет
7 июля 2020 г. 13:41
Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний
Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний
7 июля 2020 г. 11:59
Bloomberg: Мир переживает крупнейший экономический кризис
Bloomberg: Мир переживает крупнейший экономический кризис
7 июля 2020 г. 08:17

Последние новости

16:17
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить? Здравоохранение
15:47
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Бизнес
15:25
Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing Другие страны
15:14
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах Здравоохранение
15:08
В Габале в труднодоступной горной местности начался пожар Происшествия
15:08
ФотоВ Азербайджане планируется открыть украинское фармпредприятие Бизнес
15:03
Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны Другие страны
15:01
Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение Финансы
15:00
В Военной прокуратуре Азербайджана - новое назначение Происшествия
14:54
Совфед РФ одобрил закон об упрощении получения российского гражданства В регионе
14:43
В Азербайджане сохранится жаркая погода Экология
13:40
Минэкономики: На предприятиях следует избегать ротации персонала Бизнес
13:40
35 депутатов Госдумы России переболели коронавирусом В регионе
13:30
Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран Другие страны
13:26
В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч Другие страны