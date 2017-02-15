"Евродон" начнет экспорт халяльной продукции в Азербайджан

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейший производитель индейки в России группа компаний "Евродон" договорилась о поставках халяльной продукции (соответствующей мусульманским канонам) в Узбекистан, Азербайджан и Киргизию.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости представитель компании.

"Продукция "халяль" — как охлажденная, так и переработанная — стала предметом переговоров, а затем и достигнутых договорных соглашений о намерениях установить партнерские отношения с экспортерами, работающими на рынках таких стран как Азербайджан, Узбекистан, Киргизия", — пояснила собеседник агентства, подводя итоги на выставке "Продэкспо-2017".

Халяль ("дозволенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту.