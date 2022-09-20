Есть ли необходимость в увеличении лимита НДС в Азербайджане?

За последний год, как и большинство стран, Азербайджан столкнулся с серьезной проблемой инфляции.

За последний год, как и большинство стран, Азербайджан столкнулся с серьезной проблемой инфляции.

Официальная статистика также подтверждает стремительный рост цен.

По данным Госкомстата, в январе — августе текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,2% от аналогичного периода прошлого года, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 118,9%, на непродовольственные товары - 107,2%. Платные услуги оказанные населению выросли на 10%.

Другими словами, за 8 месяцев текущего года в Азербайджане товары и услуги были реализованы населению на 13% дороже, чем год назад, в том числе продукты питания на 19%. Это означает, что предприниматели превысили годовой лимит в 200 тысяч манатов для неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) раньше, чем в прошлом году. Но в таком случае есть ли необходимость увеличивать этот лимит?

Report обсудил этот вопрос с председателем общественного объединения "Азербайджанское общество оценщиков" экспертом в области экономики Вугаром Оруджем.

"Лимит не менялся 7 лет"

По его словам, в последний раз лимит НДС в Азербайджане обновлялся 7 лет назад. Однако за этот период цены на товары и услуги выросли многократно.

"В 2015 году лимит НДС был увеличен со 160 000 манатов до 200 000 манатов, затем эта цифра сохранилась, исходя из этого было бы целесообразно пересмотреть данное решение. Убедительным доводом в пользу вышесказанного можно привести не малый уровень инфляции, который наблюдался за прошедшие 7 лет. Цены на все виды продукции и услуг неоднократно росли. В 2016 году показатель инфляции составил 12,4%, в 2017 году - 12.9%, в 2018 году - 2.3%, в 2019 году - 2,6%, в 2020 году - 2,8%, в 2021 году - 6,7%. Считаю, что для повышения активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ), освобождения их от лишних затрат, предотвращения уклонения от уплаты налогов, а также в целях способствования формированию здоровой конкурентной среды лимит НДС должен быть повышен", — отметил он.

"Это также наносит ущерб потребителям"

"Согласно действующему законодательству, субъекты малого и среднего предпринимательства, чей годовой оборот в Азербайджане превышает 200 тысяч манатов, становятся плательщиками НДС. В таком случае, плательщики НДС несут примерно в 2,5-3 раза больше налоговых расходов, чем плательщики налога на прибыль и упрощенного налога. Порой субъекты предпринимательства используют различные способы уклонения от уплаты дополнительных налогов, в результате чего наносится ущерб государственному бюджету, предприниматели несут дополнительные расходы. Во многих случаях коммерческие субъекты пытаются компенсировать это повышением цен, что в свою очередь, влияет на потребителей", — добавил эксперт.

"Лимит НДС должен быть повышен не менее чем до 300 тысяч манатов"

Вугар Орудж считает, что лимит НДС должен быть повышен как минимум до 300 тысяч манатов: "Процессы, протекающие за последние 7 лет, привели к уменьшению прибыли хозяйствующих субъектов и росту тенденций уклонения от уплаты налогов. Учитывая это, предлагаю изначально поднять лимит НДС не менее 300 000 манатов, лимит возврата плательщику прибыли - с 100 000 манатов до 200 000 манатов, а срок сократить с 1 года до 6 месяцев. Это решение, помимо соответствия курсу комплексных и институциональных реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым, также откроет широкие возможности для субъектов малого и среднего бизнеса", — добавил экономист.