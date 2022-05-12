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Еще 3 месторождения полезных ископаемых выставляются на аукцион в Азербайджане

Еще 3 месторождения полезных ископаемых выставляются на аукцион в Азербайджане 17:40
Бизнес
12 мая 2022 г. 17:59
Еще 3 месторождения полезных ископаемых выставляются на аукцион в Азербайджане

Государственная служба по вопросам недвижимости (ГСВН) при Министерстве экономики выставляет на аукцион еще 3 месторождения полезных ископаемых.

Как сообщили Report в структуре, аукцион состоится 14 июня в 15:00 в здании Службы недвижимости.

На совместном аукционе Центра организации аукционов и Государственного агентства по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов будут выставлены месторождения полезных ископаемых “Набур” (1,1 га) в Гобустане, “Гюльбахт” (12 га) в Гарадаге и “Хырхатала” (6 га) в Габале.

Претенденты могут подать документы до 16:00 7 июня по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.

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