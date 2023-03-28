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ЕС с 2035 года запретит продажу новых авто на бензине и дизеле

ЕС с 2035 года запретит продажу новых авто на бензине и дизеле Совет Европейского Союза утвердил новые целевые показатели Евросоюза по сокращению углеродных выбросов автомобилей: с 2030 по 2034 год углеродные выбросы новых легковых автомобилей должны быть сокращены на 55% по сравнению с 2021 годом, к 2035 году - на 1
Бизнес
28 марта 2023 г. 19:12
ЕС с 2035 года запретит продажу новых авто на бензине и дизеле

Совет Европейского Союза утвердил новые целевые показатели Евросоюза по сокращению углеродных выбросов автомобилей: с 2030 по 2034 год углеродные выбросы новых легковых автомобилей должны быть сокращены на 55% по сравнению с 2021 годом, к 2035 году - на 100%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном решении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил постановление о более жестких нормах углеродных выбросов для новых автомобилей и фургонов. Новые правила ставят целью снизить выбросы от дорожного транспорта, которые представляют собой самую высокую долю выбросов среди всех видов транспорта. Они также предоставят импульс к переводу автоиндустрии на нулевые выбросы, продолжая обеспечивать инновационный подход", - отмечается в документе.

Фактически это означает запрет продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле. Важным элементом нового законодательства станет создание в ЕС правил регистрации автомобилей на "углеродно-нейтральном топливе", например на водороде. Продажа таких авто сможет продолжаться после 2035 года наряду с электромобилями.

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Версия на английском языке EU countries approve 2035 phaseout of CO2-emitting cars

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