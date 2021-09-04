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ЕС определил города Азербайджана, где возможна реализация проекта "Зеленый город"

ЕС определил города Азербайджана, где возможна реализация проекта "Зеленый город" Евросоюз реализует в Азербайджане проект "Зеленый город".
Бизнес
4 сентября 2021 г. 15:20
ЕС определил города Азербайджана, где возможна реализация проекта Зеленый город

Евросоюз реализует в Азербайджане проект "Зеленый город".

Об этом Report сообщил руководитель отдела сотрудничества Евросоюза Виктор Бойков.

По его словам, проект может быть реализован в Мингячевире, Сумгайыте. "Проект охватывает создание "зеленой" окружающей среды, цифрового координирования. В конце сентября мы проведем встречи с министерствами экономики, экологии и природных ресурсов. После этого уже будем знать, чего хочет правительство, в чем оно заинтересовано", - сказал В.Бойков.

"Зеленый город" является одним из 5 приоритетов на период после 2020 года в очередном рабочем документе программы Еврокомиссии "Восточное партнерство". Эти приоритеты включают поддержку устойчивой, инновационной, зеленой и конкурентоспособной экономики посредством прямой поддержки малого и среднего бизнеса, инновационное развитие сельских районов, озеленение Бакинского порта, поддержку цифрового транспортного коридора, развитие концепции умных и зеленых городов. В документе говорится, что ЕС и международные финансовые институты готовы поддержать в отдельных регионах "умные и зеленые" города, предполагающие энергетическую эффективность. Особое внимание при этом уделяется устойчивой городской мобильности и управлению отходами.

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Версия на английском языке EU names 2 Azerbaijani cities where ‘green city’ project possible
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycanda "yaşıl şəhər" layihəsini həyata keçirəcəyi 2 şəhəri açıqladı

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