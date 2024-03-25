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Ericsson сократит 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции

Ericsson сократит 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократит порядка 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции и примет ряд других мер для экономии на расходах, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Бизнес
25 марта 2024 г. 18:00
Ericsson сократит 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократит порядка 1,2 тыс. рабочих мест в Швеции и примет ряд других мер для экономии на расходах, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Как сообщалось ранее, мы прогнозируем сложную ситуацию на рынке мобильных сетей в 2024 году и ожидаем сокращения объемов продаж, поскольку наши клиенты сохраняют осторожность", - говорится в пресс-релизе компании.

В связи с этим Ericsson намерена снижать расходы, продолжая при этом инвестировать в сферы, необходимые для сохранения ее технологического лидерства.

Среди других мер для снижения затрат, помимо уменьшения штата сотрудников, – оптимизация операционных процессов и сокращение производственных мощностей, отмечают в компании.

По данным на конец 2023 года глобальный штат Ericsson составлял 99,95 тыс. человек, а в Швеции работало менее 14 тыс. сотрудников.

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