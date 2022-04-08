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“EnterpriseAzerbaijan” и Невадский университет США приступают к сотрудничеству

“EnterpriseAzerbaijan” и Невадский университет США приступают к сотрудничеству Состоялась онлайн-встреча между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Невадским университетом США.
Бизнес
8 апреля 2022 г. 15:38
“EnterpriseAzerbaijan” и Невадский университет США приступают к сотрудничеству

Состоялась онлайн-встреча между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Невадским университетом США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в мероприятии приняли участие профессор университета, директор предпринимательского центра Озмен, эксперт по международным бизнес-программам Мехмет Тосун, руководитель департамента проектов ЦАЭРК Вюсала Джафарова и руководитель портала "EnterpriseAzerbaijan" Матанат Мусаева.

В ходе встречи произошел обмен мнениями о бизнес-среде и предпринимательстве в Азербайджане, международных инвестициях и привлечении иностранных инвесторов, а также многостороннем сотрудничестве между Невадским университетом и “EnterpriseAzerbaijan”.

Меморандум о взаимопонимании между ЦАЭРК и Невадским университетом вступил в силу в прошлом году.

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Версия на английском языке ФотоEnterprise Azerbaijan, US University of Nevada start co-op
Версия на азербайджанском языке Фото“EnterpriseAzerbaijan” və ABŞ-ın Nevado Universiteti əməkdaşlığa başlayır

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