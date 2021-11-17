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Embraer переоборудует часть своих самолетов из пассажирских в грузовые

Embraer переоборудует часть своих самолетов из пассажирских в грузовые Бразильский производитель аэрокосмической техники Embraer намерен запустить программу переоборудования с пассажирских в грузовые самолеты Embraer 190 и 195 E1 в 2022 году.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 09:40
Embraer переоборудует часть своих самолетов из пассажирских в грузовые

Бразильский производитель аэрокосмической техники Embraer намерен запустить программу переоборудования с пассажирских в грузовые самолеты Embraer 190 и 195 E1 в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает Aviation Week.

"Существует большой спрос на самолеты такого размера", – отметил вице-президент по маркетингу коммерческих самолетов Embraer Родриго Силва и Соуза.

Самолет предназначен для перевозки около 14 тонн грузов на расстояние до 2 000 морских миль. Embraer еще не принял жесткого решения о запуске программы P2F (passenger to freight). Когда это произойдет, производитель начнет 24-месячную программу по выходу на рынок в 2024 году. В настоящее время Embraer не очень активен на рынке грузовых перевозок.

Embraer прогнозирует, что авиакомпании закажут около 700 грузовых самолетов в сегменте рынка, который она будет обслуживать в течение следующих 20 лет.

Также производитель видит общий рынок для 10,9 тыс. пассажирских самолетов на 150 мест в течение следующих 20 лет. Компания ожидает, что авиакомпании и арендодатели закажут 8 640 реактивных и 2 260 турбовинтовых самолетов.

Ранее сообщалось, что американский авиастроительный концерн Boeing Co. запустит три линии по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые Boeing 737-800BCF в Северной Америке и Европе.

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Версия на английском языке Embraer to re-equip part of its fleet from passenger to freight planes

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