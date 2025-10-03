Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Азербайджане расширят участие в госзакупках

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 12:25
    В Азербайджане расширят участие в госзакупках

    В Азербайджане будет обеспечено участие большего числа участников в госзакупках.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнур Багиров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

    По его словам, в Азербайджане одним из направлений, непосредственно связанных с конкуренцией, являются государственные закупки и инфраструктура качества.

    "Основная цель в этом направлении – обеспечение эффективного использования государственных бюджетных средств, расширение возможностей участия предпринимателей в государственных закупках, установление четких стандартов для продукции и услуг и стимулирование развития инфраструктуры качества. Все это служит формированию благоприятной бизнес-среды в стране", – отметил председатель Государственного агентства.

    По его словам, в предстоящий период основной целью будет укрепление конкурентной среды, обеспечение широкого участия в государственных закупках, поддержка малого и среднего предпринимательства:

    "Обеспечение конкурентной среды обуславливает как устойчивое экономическое развитие, так и повышение уровня индустриализации. Это создаст условия для повышения прибыльности субъектов бизнеса и расширения экономической диверсификации".

    госзакупки конкуренция предприниматели II Национальный форум конкуренции
