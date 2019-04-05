Экспортная миссия Азербайджана отправится в Ригу

5 апреля, 2019 23:55

https://report.az/storage/news/fe2ff6cf8d2ea9ffe8c0655883f07a3c/ca6ac34e-2895-4f4f-aa40-5d9acfee6fb6_292.jpg Очередная экспортная миссия Азербайджана отправится 7 апреля в столицу Латвии Ригу, сообщили Report в министерстве экономики. Напомним, что организована миссия Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Минэкономики. Отмечается, что в состав экспортной миссии вошли представители 23 азербайджанских компаний-производителей пищевой продукции, спиртных напитков, текстильной продукции, а также туристических компаний. В рамках визита миссии азербайджанские предприниматели проведут деловые встречи, также пройдет церемония дегустации азербайджанских вин. В латвийской столице миссия пробудет 7-10 апреля.

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