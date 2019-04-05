Экспортная миссия Азербайджана отправится в Ригу

Очередная экспортная миссия Азербайджана отправится 7 апреля в столицу Латвии Ригу, сообщили Report в министерстве экономики.
Напомним, что организована миссия Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Минэкономики.
Отмечается, что в состав экспортной миссии вошли представители 23 азербайджанских компаний-производителей пищевой продукции, спиртных напитков, текстильной продукции, а также туристических компаний.
В рамках визита миссии азербайджанские предприниматели проведут деловые встречи, также пройдет церемония дегустации азербайджанских вин.
В латвийской столице миссия пробудет 7-10 апреля.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости