Экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 15%

В январе-мае текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 408 млн 124,1 тыс. долларов США.

В январе-мае текущего года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 408 млн 124,1 тыс. долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем снизился на 0,24%.

За отчетный период Азербайджан с долей 8,1% в общем товарообороте Грузии занял четвертое место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

За первые пять месяцев из Грузии в Азербайджан экспортировано продукции на сумму 195,5 млн долларов, что на 14,6% больше показателя годом ранее.

Азербайджан с долей 12,7% в общем экспорте Грузии занимает третье место среди основных экспортных партнеров соседней страны после Китая и России.

Импорт соседней страны из Азербайджана сократился на 4,7% и составил 212,5 млн долларов. Азербайджан с долей 6,1% в общем импорте Грузии является пятым по величине партнером соседней страны после Турции, России, Китая и США.