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Эксперт: Увеличение сроков субсидирования расширит местное производство

Эксперт: Увеличение сроков субсидирования расширит местное производство Увеличение сроков предоставления субсидий по бизнес-кредитам в Азербайджане обеспечит развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе расширение отечественного производства.
Бизнес
22 сентября 2021 г. 17:08
Эксперт: Увеличение сроков субсидирования расширит местное производство

Увеличение сроков предоставления субсидий по бизнес-кредитам в Азербайджане обеспечит развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе расширение отечественного производства.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Амаль Гасанли.

Напомним, что вчера президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 1 мая 2018 года "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда". Согласно подписанному главой государства новому указу, Кабинет министров должен совместно с фондом определить сумму средств, требуемых для субсидирования в 2019-2025 годах процентов, начисляемых на манатные кредиты предпринимателей, полученные ими в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и учесть это в проектах госбюджета на соответствующие годы. Ранее сроки субсидирования охватывали 2019-2023 годы.

"Целью создания Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было обеспечение устойчивого развития в ненефтяном секторе путем поддержки предпринимательства. В то время предприниматели, которые испытали на себе воздействие двух девальваций подряд, неохотно брали кредиты в долларах. Банки же, в свою очередь, не проявляли интереса к кредитованию в манатах. Именно в этих условиях государство предприняло необходимые шаги. С одной стороны, для предпринимателей упростили доступ к кредитам. С другой, банки смогли перейти на кредитование малых и средних предпринимателей, так как риски по погашению долга были застрахованы. В результате этого за прошедший период произошел значительный рост кредитования в манатах. Так, сумма выданных в национальной валюте кредитов в 2017 году достигала 6,95 млрд манатов, а уже в 2020 году - 10,2 млрд манатов. По итогам 7 месяцев текущего года сумма выданных в национальной валюте кредитов превысила 11,2 млрд манатов.

Увеличение сроков субсидирования на 2 года еще больше углубит атмосферу доверия между финансовым сектором и бизнесом. Этим государство посылает месседж бизнесу, гарантируя им поддержку. Мы столкнулись с этим и во время пандемии. Азербайджан в тот период был одной из немногих стран, оказывающих поддержку предпринимателям. В результате мы вышли из пандемии с минимальными потерями. Принятое вчера решение однозначно обеспечит развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе расширение местного производства, путем поощрения внутренних инвестиций", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Subsidiya müddətinin artırılması yerli istehsalı genişləndirəcək"

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