Эксперт: Сегодня имеются манипуляции в налогообложении табачных изделий

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сегодня имеются манипуляции в привлечении табака и табачных изделий к налогообложению. В настоящее время производители сигарет пытаются распространить это среди молодых людей. Как сообщает Report, об этом сказал координатор Всемирного банка по применению налога на табачные изделия Патрисио Маркез на семинаре по налогообложению табачных изделий в Баку.

Эксперт полагает, что на лечение заболеваний от курения в мире тратятся миллиарды долларов: "Исследования показали, что в течение года на лечение этих заболеваний только в США расходуется 170 млрд долларов. Думаю, что если аналогичные исследования проводились в Азербайджане, мы бы увидели определенные результаты".

"По данным Государственного комитета статистики, количество курящих мужчин в Азербайджане превышает 35%. По другим исследованиям, это цифра равна 48%. Иными словами, число курильщиков в стране колеблется в пределах 36-48%. Таким образом, Азербайджан является одной из самых курящих стран".