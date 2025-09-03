    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Эксперт: Российские компании в Армении используются для обхода санкций

    • 03 сентября, 2025
    • 12:32
    Эксперт: Российские компании в Армении используются для обхода санкций

    Российские компании в Армении, вероятнее всего, создаются для осуществления теневых операций в этой стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил экономист-эксперт Общественного объединения международных экономических исследований "Экономикс" Малик Гасанов на брифинге по экономическому анализу подозрительных импортно-экспортных операций Армении.

    По его словам, после развязывания Россией войны в Украине, в Армении появились сотни компаний, открытых на имена российских бизнесменов.

    "Имеются подозрения, что эти компании созданы для проведения теневых операций. Никто не может объяснить, с чего вдруг более 75% экспорта из России в Армению приходится на такие товары, как жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы", - отметил Гасанов.

    Юрист Байрам Садыгов со своей стороны отметил, что соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко определяют ответственность государств за действия, противоречащие международному праву. Согласно этим документам, государство, создающее условия для совершения другим государством противоправных действий, также несет международную ответственность.

    "Именно с этой позиции следует рассматривать действия России и Армении", - подчеркнул юрист.

