Эксперт: цена золота может подняться до $4500 за унцию

    Бизнес
    • 04 декабря, 2025
    • 14:55
    В ближайшие месяцы стоимость унции золота на мировом рынке может подняться до $4300-4500, учитывая растущий интерес инвесторов к драгоценным металлам и геополитические факторы.

    Об этом Report заявил заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана и экономический эксперт Ровшан Амирджанов.

    По его словам, в последние дни на сырьевых биржах значительно усилился интерес к драгметаллам. Сейчас цена унции золота колеблется в районе $4200, периодически поднимаясь или опускаясь в зависимости от рыночной динамики. Эксперт отметил, что этот показатель близок к историческому максимуму, а рост цен связан с несколькими ключевыми факторами.

    "Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США к концу 2025 года ослабляют позиции доллара и побуждают инвесторов переходить в защитные активы, включая золото. Падение ставок делает этот металл более привлекательным инвестиционным инструментом", - сказал эксперт.

    Кроме того, по словам Амирджанова, на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке, растет спрос на стабильные активы. Существенную роль в повышении цен играет и политика центробанков, активно увеличивающих золотые резервы. Среди наиболее активных покупателей эксперт назвал Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Казахстан и Сингапур. Особенно заметное влияние на рынок оказывают масштабные покупки со стороны Китая.

    "При краткосрочном укреплении доллара или снижении геополитических рисков возможна частичная коррекция цен, однако в средне- и долгосрочной перспективе ожидается продолжение роста как по золоту, так и по серебру", - добавил он.

    Амирджанов также добавил, что подорожание касается не только золота. Фьючерсы на серебро торгуются на уровне $57–58, что близко к историческому максимуму.

