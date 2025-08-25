Экономия за счет электронных госзакупок в Азербайджане в I полугодии выросла почти в 1,4 раза

Экономии средств госбюджета Азербайджана в I полугодии 2025 года за счет проведения электронных закупок увеличилась на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 329,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана.

Согласно информации, в январе-июне общая стоимость электронных закупок составила 1 млрд 632,7 млн манатов, что на 12,2% больше, чем годом ранее назад. Положительная динамика связана с расширением функциональности единого интернет-портала государственных закупок "E-tender.gov.az", упрощением процедур, расширением конкуренции.