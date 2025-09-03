"Экономикс" обнародовал результаты экономического анализа внешнеторговых операций Армении

Обнародованы результаты части исследования, связанного с экономическим анализом импортно-экспортных операций Армении.

Как сообщает Report, исследование в этом направлении провело Общественное объединение Международных экономических исследований Азербайджана "Экономикс".

Председатель Объединения Фикрет Юсифов на брифинге по этому поводу заявил, что после введения международных санкций против России в связи с войной в Украине во внешнеторговом обороте Армении наблюдается внезапный "сдвиг и скачкообразный рост":

"Анализ данных, опубликованных Государственным комитетом статистики Армении и другими официальными органами, показывает, что за последние 5 лет внешнеторговый оборот Армении увеличился в 4,2 раза, достигнув 30 млрд 202 млн долларов США с 7 млрд 101 млн долларов США. Объем импорта страны в первую очередь может быть увеличен для удовлетворения внутреннего спроса. Что произошло, что Армения смогла так увеличить объем импорта? Если основываться на данных официальной государственной статистики Армении, можно увидеть, что в 2024 году по сравнению с 2021 годом в Армении больше всего увеличился объем импорта таких продуктов как натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы. Если объем импорта этих продуктов в 2021 году составлял всего 248,4 млн долларов США, то в 2024 году эта цифра превысила 7,4 млрд долларов США, другими словами, за 4 года объем их импорта увеличился в 30 раз. То, что страна, потерпевшая тяжелое поражение в 44-дневной войне, и население которой оказалось в еще более плачевном социальном положении, импортирует столько предметов роскоши, свидетельствует о проведении завуалированных операций".

Эксперт "Экономикс", экономист Малик Гасанов отметил, что после начала войны в Украине в Армении появились сотни компаний, открытых на имена российских бизнесменов.

"Имеются подозрения, что эти компании созданы для проведения теневых операций. Никто не может объяснить, с чего вдруг более 75% экспорта из России в Армению приходится на такие товары, как жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы", - отметил Гасанов.

Юрист Байрам Садыгов со своей стороны отметил, что соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко определяют ответственность государств за действия, противоречащие международному праву. Согласно этим документам, государство, создающее условия для совершения другим государством противоправных действий, также несет международную ответственность.

"Именно с этой позиции следует рассматривать действия России и Армении", - подчеркнул юрист.

Ф.Юсифов указал, что эти "схемы импорта-экспорта" показывают, что Армения под видом импорта и экспорта товаров фактически импортирует из других стран продукцию, необходимую для военных операций России в Украине, а затем экспортирует их в Россию под другими наименованиями. Россия использует Армению как путь, инструмент для обхода санкций, с которыми она сталкивается из-за своей оккупационной войны против Украины. Почему Европейский союз, в частности Франция, и "наблюдатели", привезенные на условную границу Армении и Азербайджана при их поддержке, международные организации закрывают глаза на эти факты? Если в российских беспилотных летательных аппаратах, используемых против Украины, обнаруживаются элементы, произведенные в Европе, прежде всего во Франции и Канаде в 2022-2024 годах, что это значит? Как Россия получила их, находясь под международными санкциями?".

Напомним, что несколько раз азербайджанские НПО направляли открытые письма руководителям основных ответственных структур по применению и контролю за исполнением санкций против России, призывая проверить экспортно-импортные операции Армении. В этих обращениях особо подчеркивается, что после начала войны между Россией и Украиной начался резкий рост импортно-экспортных операций Армении, имеющей наименьший внешнеторговый оборот на Южном Кавказе, который не соответствует ее экономическому потенциалу, и по мере расширения пакета санкций, применяемых к Российской Федерации, параллельно в несколько раз увеличился внешнеторговый оборот Армении с Россией.

На брифинге было отмечено, что, косвенно предоставляя России "отдушину" во внешней торговле, Армения также финансирует войну этой страны в Украине. Это ослабляет глобальные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Украине, и способствует нарушению международного права.