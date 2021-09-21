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Экологи требуют у BMW и Mercedes отказаться от двигателей внутреннего сгорания

Экологи требуют у BMW и Mercedes отказаться от двигателей внутреннего сгорания Немецкие экологи намерены судебным путем добиться от автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz отказа от двигателей внутреннего сгорания
Бизнес
21 сентября 2021 г. 23:42
Экологи требуют у BMW и Mercedes отказаться от двигателей внутреннего сгорания

Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерены судебным путем добиться от автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz отказа от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующие иски были поданы в земельные суды в Мюнхене и Штутгарте.

Экологи призывают автомобильные компании провести преобразования с учетом защиты климата, в том числе значительно сократить выбросы СО2 машинами в соответствии с нормами Парижского климатического соглашения и закона о защите климата в Германии.

Кроме того, к 2030 году компании должны отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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