Ekolizinq сокращает уставный капитал в 10 раз

ООО Ekolizinq объявило об уменьшении уставного капитала на 9 тыс. манатов или в 10 раз - с 10 000 до 1 000 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Кредиторы могут подать свои требования в течение месяца по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 31.

ООО Ekolizinq создано в 2014 году. Учредителем компании является Эльнур Расулов.