Ekolizinq сокращает уставный капитал в 10 раз
Бизнес
- 12 ноября, 2025
- 10:26
ООО Ekolizinq объявило об уменьшении уставного капитала на 9 тыс. манатов или в 10 раз - с 10 000 до 1 000 манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.
Кредиторы могут подать свои требования в течение месяца по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 31.
ООО Ekolizinq создано в 2014 году. Учредителем компании является Эльнур Расулов.
