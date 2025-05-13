ЕБРР: Новые тарифы США повлияют на экспорт из стран региона, включая Азербайджан

Ожидаемые изменения в торговой политике США могут существенно повлиять на экспорт из стран региона Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), особенно в условиях ужесточения тарифных мер.

Ожидаемые изменения в торговой политике США могут существенно повлиять на экспорт из стран региона Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), особенно в условиях ужесточения тарифных мер.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском отчете ЕБРР "Региональные экономические перспективы".

Согласно отчету, в результате новых тарифов средний эффективный тариф на импорт из стран ЕБРР в США может вырасти с 1,8% в 2024 году до 10,5%. Эти оценки основаны на товарной структуре торговли за 2024 год с учетом освобождений для отдельных категорий, таких как энергетические ресурсы и фармацевтика.

В 2024 году самые высокие эффективные тарифы на импорт в США из стран ЕБРР были зафиксированы у Азербайджана, Турции и Молдовы. В случае с Азербайджаном это в первую очередь связано с экспортом алюминия, который уже облагается значительными пошлинами.

Эффективный тариф определяется как отношение собранных импортных пошлин к стоимости импортированных товаров, предназначенных для внутреннего потребления в США.

Наибольшие потенциальные потери от введения новых тарифов США среди стран ЕБРР ожидаются у Словакии - 0,8% ВВП, Иордании - 0,6% ВВП, Венгрии - 0,4% ВВП. Для сравнения, ожидаемое совокупное воздействие на экономику Германии оценивается в 0,5% ВВП, а для Китая - около 2,5% ВВП.

Экспорт Словакии и Венгрии в США включает автомобили, автокомпоненты, аккумуляторы и электронику. Несмотря на то, что доля США в общем экспорте этих стран составляет всего 3-4%, влияние на отрасли может быть значительным. Объявленные ранее тарифы на автомобили составляют 83% ожидаемого эффекта для Словакии и 41% для Венгрии, что дополнительно усложняет ситуацию в условиях глобальной конкуренции, где производство автомобилей постепенно смещается в Азию. В экспорте автомобилей и аккумуляторов доля США составляет примерно 7-12% от общего объема экспорта, что сопоставимо с уровнем зависимости автомобильной промышленности Германии.

Даже при сохранении 13% китайского экспорта в США (включая алюминий, сталь, автомобили, а также менее чувствительные к цене товары - сиденья, метлы, швабры и головные уборы), совокупный эффект от тарифов может составить до 2,5% ВВП Китая. Введение 125% тарифов на китайские автомобили окажет минимальное влияние - около 0,01% ВВП.

Исключения из 10-процентного повышения тарифов для смартфонов и компьютеров смягчат эффект для Чехии, Эстонии, Венгрии и Латвии, сокращая его в среднем на 0,02 процентных пункта. Для Китая это снизит влияние с 2,5% до примерно 2% ВВП.

Иордания, заключившая с США соглашение о свободной торговле в 2001 году, пользуется почти полным беспошлинным доступом на американский рынок при соблюдении правил происхождения. Экспорт в США (в основном ювелирные изделия и одежда) составляет 5,7% ВВП Иордании, около 23% ее общего экспорта, а положительное сальдо торговли с США - 2,4% ВВП. Другие крупнейшие торговые партнеры США - Индия и Саудовская Аравия - занимают лишь около 14% и 11,5% экспорта соответственно. Зависимость особенно велика в секторах текстиля и ювелирных изделий, на которые приходится 81% и 97% соответствующего экспорта страны, что сопоставимо с уровнем зависимости автомобильной промышленности Мексики от США или нефтяной отрасли Канады от глобального спроса. Дополнительно, Иордания получает значительную финансовую помощь от США - около 3,4% ВВП в 2023 году.

В странах Африки к югу от Сахары наибольшее потенциальное воздействие тарифов прогнозируется для Кот-д’Ивуара - экспорт какао, Сенегала - текстильная продукция. Дополнительный риск связан с возможной приостановкой действия Закона о росте и возможностях для Африки (AGOA), срок которого истекает в сентябре 2025 года. AGOA обеспечивает более чем 30 африканским странам беспошлинный доступ на рынок США.

ЕБРР подчеркивает, что представленные оценки не учитывают косвенные последствия через глобальные цепочки поставок и возможное изменение торговых потоков. Например, в расчетах для Словакии предполагается полная потеря экспорта автомобилей в США без учета адаптации импорта автокомпонентов. Для Казахстана прямое влияние новых тарифов будет ограниченным, поскольку его основной экспорт - энергоресурсы - освобожден от пошлин. Однако косвенные эффекты могут проявиться при снижении глобального спроса на энергоносители и падении цен.

США могут частично компенсировать снижение импорта из Китая за счет поставок из стран с более низкими тарифами, включая Иорданию. В настоящее время около 30% спроса на текстиль в США покрывается за счет китайского импорта, еще 30% - внутренним производством, тогда как доля Иордании - менее 1%.