EBRD продал долю в Holcim Azerbaijan - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) продал 10%-ную долю в Holcim Azerbaijan, крупнейшем производителе цемента в Азербайджане.

По полученной Report информации, акции приобрел другой акционер - швейцарская компания Lafarge Holcim, тем самым увеличив свою долю с 66% до 76%.

Остальные 10% акций Holcim Azerbaijan остаются у швейцарской Holcim Auslandbeteiligungs GmbH, 14% принадлежат частным лицам.

Напомним, что Holcim Azerbaijan основан в 2000 году. Его уставный капитал составляет 31 812 880 манатов.