​EBRD окажет помощь консалтинговым компаниям Азербайджана

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 15 консалтинговых компаний Азербайджана 7-9 октября примут участие в организованном Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и профинансированном Евросоюзом трехдневном семинаре, посвященном консалтингу в сфере поощрения экспорта.

Как сообщает Report, целью проведения тренинга является расширение рынка обеспечения местных малых и средних предприятий благодаря услугам азербайджанских консультантов и согласование услуг экспортно-ориентированных предприятий с потребностями клиентов. Тренингами будет руководить мастер международного уровня, тесно сотрудничающий с EBRD.

“Экспортно-ориентированный консалтинг - относительно новая сфера в Азербайджане. Мы верим, что малые и средние предприятия Азербайджана имеют достаточный экспортный потенциал, и пропаганда экспортного потенциала частного сектора внесет вклад в развитие процветающего сектора малых и средних предприятий и многоотраслевой экономики", - сообщил Джефф Ферри, глава группы поддержки малого бизнеса региональной программы EBRD по России и Южному Кавказу.

Отметим, что учебная программа по поощрению экспорта предусмотрена для местных консультантов. Целью деятельности является не только оказание помощи в развитии экспортного потенциала малых и средних предприятий, но и обеспечение экспортного потенциала частного сектора.

EBRD успешно организовал похожие семинары по поощрению бизнеса в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане и Украине.

С начала своей деятельности в Азербайджане в 1993 году EBRD оказал помощь свыше 700 предприятиям в освоении консалтинговых навыков. Евросоюз с 2003 года выделил 3,7 млн. евро для поддержки этой деятельности.