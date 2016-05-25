​EBRD готов рассмотреть предложение о создании свободной торговой зоны в Бакинском порту

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) готов рассмотреть предложение азербайджанской стороны о создании свободной торговой зоны в Бакинском порту. Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции находящийся с визитом в Баку президент EBRD Сир Сума Чакрабарти: "Для этого необходимо несколько месяцев".

По словам С.Чакрабарти, банк проявляет интерес к экономическому положению поселка Алят: "Мы обсуждали данный вопрос в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым и министром экономики Шахином Мустафаевым. Необходимо рассмотреть экономические выгоды этого финансирования. В то же время мы должны изучить экономическое положение поселка Алят. Этот процесс затянется на несколько месяцев".