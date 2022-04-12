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eBay, Ericsson и другие: еще ряд компаний прибегли к санкциям против России

eBay, Ericsson и другие: еще ряд компаний прибегли к санкциям против России Еще несколько компаний присоединились к санкционным мерам против российского рынка.
Бизнес
12 апреля 2022 г. 07:25
eBay, Ericsson и другие: еще ряд компаний прибегли к санкциям против России

Еще несколько компаний присоединились к санкционным мерам против российского рынка.

Как передает Report, об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Цифровая блокада РФ продолжается. Рассказываю о технологических компаниях и их санкциях против России", - отметил он.

Так, Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок. В конце февраля компания приостановила все поставки клиентам в России. Работники Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

"Вследствие этого Ericsson резервирует 0,9 млрд шведских крон. В первом квартале 2022 года под обесценивание активов и другие исключительные расходы. Расходы по увольнению персонала не включены", - сообщил Федоров.

Кроме того, eBay Inc. прекратила доставку в Россию. Компания из США, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов, приостановила доставку товаров российским покупателям.

Новый и существующий бизнес в России остановила и основанная в Германии Celonis. Компания уже собрала 250 тыс. долларов для гуманитарных организаций, а также поддерживает беженцев.

JetBrains s.r.o. тоже прекратила деятельность в России.

"Международная компания, которая оценивает инструменты разработки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript и многих других, приостановила продажи, исследования и разработку в России на неопределенный срок. Остановка продаж касается также белорусского рынка", - отметил украинский министр.

К тому же финская аэрокосмическая компания ICEYE больше не предоставляет спутниковые снимки или информацию как России, так и другим санкционированным странам/организациям.

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