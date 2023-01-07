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Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Джек Ма лишится контроля над Ant Group Основатель Ant Group Джек Ма отказывается от контрольных прав над китайским гигантом в сфере финансовых технологий.
Бизнес
7 января 2023 г. 11:35
Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Основатель Ant Group Джек Ма отказывается от контрольных прав над китайским гигантом в сфере финансовых технологий.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Компания предоставит право независимого голоса десяти лицам, включая основателя, руководство и персонал, что фактически лишит Ма контроля над Ant Group. Доли акционеров компании при этом не изменятся.

В октябре 2020 года Ма выступил на шанхайском форуме с критикой китайских властей в сфере финансового регулирования. Спустя несколько дней после этого китайские власти отменили готовившееся IPO Ant Group, объем которого должен был составить $37 млрд. В дальнейшем Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд в связи с антимонопольными нарушениями.

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Версия на английском языке Ant Group founder Jack Ma to give up control in key revamp

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