Джеймс Ян: Азербайджану необходимы новые глобальные инвестиционные стратегии

В современных экономических реалиях Азербайджану необходима разработка новых глобальных инвестиционных стратегий.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель Инициативы фондовых бирж ООН Джеймс Ян на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, мировая цепочка создания стоимости переходит от модели "цепи" к модели "кластера", и это изменение создает новые инвестиционные возможности для стран с транзитным потенциалом, таких как Азербайджан. "Многомиллионные компании уже не стремятся быть глобальными, а предпочитают формировать более региональные центры. Доля морского транспорта снижается, в то время как значение сухопутного транспорта возрастает", - сказал он.

Джеймс Ян отметил, что на новом этапе недостаточно привлекать инвестиции только в одну часть цепочки создания стоимости, особое значение приобретают развитие услуг поставок, укрепление локального производства, лицензирование, франчайзинг и модели сотрудничества на основе неакционерного капитала, такие как совместные предприятия.

Эксперт также обратил внимание на уникальное географическое положение Азербайджана на пересечении важнейших транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.