Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Джеймс Ян: Азербайджану необходимы новые глобальные инвестиционные стратегии

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 16:26
    Джеймс Ян: Азербайджану необходимы новые глобальные инвестиционные стратегии

    В современных экономических реалиях Азербайджану необходима разработка новых глобальных инвестиционных стратегий.

    Как сообщает Report, об этом заявил основатель Инициативы фондовых бирж ООН Джеймс Ян на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, мировая цепочка создания стоимости переходит от модели "цепи" к модели "кластера", и это изменение создает новые инвестиционные возможности для стран с транзитным потенциалом, таких как Азербайджан. "Многомиллионные компании уже не стремятся быть глобальными, а предпочитают формировать более региональные центры. Доля морского транспорта снижается, в то время как значение сухопутного транспорта возрастает", - сказал он.

    Джеймс Ян отметил, что на новом этапе недостаточно привлекать инвестиции только в одну часть цепочки создания стоимости, особое значение приобретают развитие услуг поставок, укрепление локального производства, лицензирование, франчайзинг и модели сотрудничества на основе неакционерного капитала, такие как совместные предприятия.

    Эксперт также обратил внимание на уникальное географическое положение Азербайджана на пересечении важнейших транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

    AIIF 2025 Азербайджан инвестиции
    Ceyms Jan: "Azərbaycan üçün yeni qlobal investisiya strategiyalarının hazırlanması zəruridir"
    New global investment strategies needed for Azerbaijan, expert says

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей