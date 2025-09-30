Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Джалал Гасымов: Главная задача лидеров - создать среду, где люди не боятся пробовать новое

    Бизнес
    • 30 сентября, 2025
    • 11:43
    Джалал Гасымов: Главная задача лидеров - создать среду, где люди не боятся пробовать новое

    В Азербайджане достаточно много талантливых людей.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    "Много талантов работает на нас. Но дело в том, что сам по себе талант - это всего лишь потенциальный талант. Если он не превращается в реальные действия, то он никогда не создаст ощутимый продукт или услугу, которыми смогут пользоваться другие люди и на которых можно зарабатывать. Поэтому в этом бизнесе важно не только наличие таланта или потенциала, но и то, насколько хорошо этот талант или потенциал может быть реализован и использован. И, конечно, это зависит от менеджеров и лидеров - создать такую среду, где люди могут пробовать, могут экспериментировать. Ведь потенциал есть у всех нас, но чтобы его реализовать, нужно действовать: рисковать, пробовать новое", - сказал Д. Гасымов.

    Гендиректор холдинга отметил, что если за первую ошибку человека наказывают, если лидеры концентрируются не на успехах, а на его ошибках и промахах, то он перестанет пробовать снова и перестанет рисковать.

    "А как тогда он сможет реализовать свой потенциал? В конце концов, любая компания или страна - это сумма людей, которые в ней работают, или сумма населения. И чем больше из нас смогут раскрыть свой потенциал в компании, тем лучше будет конечный результат. А в итоге именно лидеры получают вознаграждение за результат компании. Нам нужно создать в компании возможности и культуру, в которых люди не будут бояться реализовывать свой потенциал. И делая это, мы достигаем хороших результатов, от которых выигрывают и компания, и ее лидеры", - добавил Д. Гасымов.

